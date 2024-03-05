Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Real Sociedad vs PSG: Ogah Terlena Hasil Leg I, Luis Enrique Tuntut Pemainnya Fokus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |12:08 WIB
Real Sociedad vs PSG: Ogah Terlena Hasil Leg I, Luis Enrique Tuntut Pemainnya Fokus
Luis Enrique memimpin latihan PSG jelang lawan Real Sociedad (Foto: Reuters/Juan Medina)
A
A
A

SAN SEBASTIAN - Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, tak ingin terlena dengan kemenangan atas Real Sociedad di leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024. Ia ingin Kylian Mbappe cs fokus penuh guna mencuri kemenangan pada leg kedua.

Les Parisiens akan bertandang ke markas Real Sociedad di Stadion Anoeta, San Sebastian, Spanyol, Rabu 6 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. PSG menatap leg kedua ini memiliki keuntungan karena unggul skor agregat 2-0.

Kylian Mbappe membuka skor di laga PSG vs Real Sociedad 1-0 (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)

Namun begitu, Enrique menyebut leg kedua pastinya akan berjalan sulit meski timnya unggul dalam skor agregat. Eks pelatih Barcelona itu berharap para pemain PSG bisa mencuri kemenangan di kandang Real Sociedad sehingga memastikan langkah ke babak selanjutnya.

“Pertandingan berulang selalu sulit. Leg pertama adalah hasil yang bagus tapi akan menjadi rumit jika kami tidak tampil di lapangan dengan sikap dan fokus yang benar,” kata Enrique, dipetik dari situs resmi UEFA, Selasa (5/3/2024).

“Saya hanya berharap tim bisa bangkit seperti yang kami alami, yang kami lakukan sepanjang musim. Ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan,” sambung pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
