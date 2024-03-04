Bukan Marah, Massimiliano Allegri Justru Sedih Lihat Juventus Kalah 1-2 dari Napoli

NAPLES – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri kecewa timnya kalah 1-2 dari Napoli di pekan ke-27 Liga Italia 2023-2024, pada Senin (4/3/2024) dini hari WIB. Saking kecewanya, perasaan Allegri kini bukanlah marah dengan permainan buruk Juventus, tapi lebih merasa sedih karena timnya kesulitan memperlihatkan permainan terbaiknya.

Juventus pulang dengan ‘tangan kosong’ dari Stadion Diego Armando Maradona, Naples. Bianconeri -julukan Juventus- yang mendapatkan banyak peluang hanya bisa mencetak satu gol lewat tendangan keras Federico Chiesa (81’).

Napoli yang bermain mendominasi berhasil mencetak dua gol lewat Khvicha Kvaratskhelia (42’), dan Giacomo Raspadori (88’). Kekalahan ini membuat Juventus semakin jauh dari pemuncak klasemen sementara Liga Italia, Inter Milan.

Selepas pertandingan, Allegri mengaku lebih sedih ketimbang harus marah-marah karena kekalahan. Pelatih berpaspor Italia itu mengatakan Bianconeri harus mengambil banyak pelajaran berharga dari pertandingan tersebut.

“Sangat disayangkan kami pergi dengan tangan kosong, namun pengalaman bermain di level ini membuat perbedaan. Kita seharusnya lebih waspada dalam situasi tertentu,” tutur Allegri dikutip dari Football Italia, Senin (4/3/2024).

“Saya lebih sedih daripada marah, mereka memulai serangan dari dalam dan kami seharusnya melakukan yang lebih baik. (Wojciech) Szczesny menyelamatkan penalti yang buruk,” sambungnya.