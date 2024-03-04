Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Bukan Marah, Massimiliano Allegri Justru Sedih Lihat Juventus Kalah 1-2 dari Napoli

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |08:29 WIB
Bukan Marah, Massimiliano Allegri Justru Sedih Lihat Juventus Kalah 1-2 dari Napoli
Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri. (Foto: Reuters)
A
A
A

NAPLES – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri kecewa timnya kalah 1-2 dari Napoli di pekan ke-27 Liga Italia 2023-2024, pada Senin (4/3/2024) dini hari WIB. Saking kecewanya, perasaan Allegri kini bukanlah marah dengan permainan buruk Juventus, tapi lebih merasa sedih karena timnya kesulitan memperlihatkan permainan terbaiknya.

Juventus pulang dengan ‘tangan kosong’ dari Stadion Diego Armando Maradona, Naples. Bianconeri -julukan Juventus- yang mendapatkan banyak peluang hanya bisa mencetak satu gol lewat tendangan keras Federico Chiesa (81’).

Napoli yang bermain mendominasi berhasil mencetak dua gol lewat Khvicha Kvaratskhelia (42’), dan Giacomo Raspadori (88’). Kekalahan ini membuat Juventus semakin jauh dari pemuncak klasemen sementara Liga Italia, Inter Milan.

Selepas pertandingan, Allegri mengaku lebih sedih ketimbang harus marah-marah karena kekalahan. Pelatih berpaspor Italia itu mengatakan Bianconeri harus mengambil banyak pelajaran berharga dari pertandingan tersebut.

Napoli vs Juventus

“Sangat disayangkan kami pergi dengan tangan kosong, namun pengalaman bermain di level ini membuat perbedaan. Kita seharusnya lebih waspada dalam situasi tertentu,” tutur Allegri dikutip dari Football Italia, Senin (4/3/2024).

“Saya lebih sedih daripada marah, mereka memulai serangan dari dalam dan kami seharusnya melakukan yang lebih baik. (Wojciech) Szczesny menyelamatkan penalti yang buruk,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655773/jekate-running-series-2025-resmi-dimulai-jelajahi-jakarta-lewat-kategori-5k-dan-10k-lpc.webp
JEKATE Running Series 2025 Resmi Dimulai: Jelajahi Jakarta Lewat Kategori 5K dan 10K
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/duo_real_madrid_kylian_mbappe_dan_vinicius_junior.jpg
Hasil Liga Spanyol: Real Madrid Menang Susah Payah di Markas Alaves, Posisi Xabi Alonso Masih Aman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement