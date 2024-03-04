Barcelona Ditahan Athletic Bilbao 0-0, Xavi Hernandez Akui Blaugrana Main Buruk

BILBAO – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez kecewa dengan permainan timnya saat ditahan Athletic Bilbao 0-0 di laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Pasalnya Xavi melihat permainan Barcelona sangat buruk, terutama lantaran gagal memanfaatkan peluang dengan baik saat mendapatkan kesempatan menyerang.

Ya, Barcelona baru saja ditahan Athletic Bilbao tanpa gol (0-0) di pekan ke-27 Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di San Mames, Bilbao, Spanyol pada Senin (4/3/2024) dini hari WIB.

Hasil imbang ini membuat Blaugrana gagal merebut posisi kedua klasemen sementara yang ditempati Girona. Padahal, kans untuk merebut tempat itu sangat besar mengingat Girona dikalahkan Mallorca (0-1) di pekan yang sama.

Usai pertandingan, Xavi mengatakan sangat sedih melihat permainan yang ditampilkan Barcelona. Robert Lewandowski dan kolega berhasil mencatatkan 61 persen penguasaan bola, namun hanya bisa melepaskan dua tembakkan tepat sasaran.

“Menurut saya, kami tidak memainkan permainan yang bagus. Kami tidak menyerang dengan baik, saya pikir kami seharusnya mengambil langkah maju hari ini. Kami pergi dengan sedih karena kami tidak memberikan versi terbaik,” ujar Xavi dinukil dari Marca, Senin (4/3/2024).

“Pertandingan tersebut membutuhkan lebih banyak dari kami. Ini adalah peluang yang terlewatkan. Saya pikir tim seharusnya bisa memberikan lebih banyak lagi,” sambungnya.