Pujian Setinggi Langit untuk Elkan Baggott yang Berani Tampil Sendiri sebagai Bek Tengah Lawan Leyton Orient

PUJIAN setinggi langit untuk Elkan Baggott yang berani tampil sendiri sebagai bek tengah lawan Leyton Orient menarik diulas. Hal ini terjadi kala Elkan Baggott memperkuat klubnya, Bristol Rovers.

Ya, Bristol Rovers baru saja berhadapan dengan Leyton Orient dalam laga lanjutan Liga 3 Inggris 2023-2024. Laga itu digelar di Brisbane Road, Leyton, Inggris pada Sabtu 2 Maret 2024 malam WIB.

Bristol pun sukses meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol tunggal untuk kemenangan Bristol Rovers dicatatkan oleh Chris Martin (30’).

Dalam laga itu, Elkan Baggott bermain selama 90 menit penuh sebagai bek tengah. Dia tampil apik dalam mengawal lini pertahanan Bristol Rovers hingga tak kebobolan satu pun gol.

Aksi Elkan Baggott ini pun mencuri perhatian hingga banjir pujian. Salah satunya disampaikan oleh jurnalis Inggris, Dan Hargraves. Dia menyampaikan penilaiannya soal penampilan Baggott di akun X pribadinya.

“Semua orang unggul dalam bidangnya masing-masing hari ini, tetapi menurut saya Lewis Gordon dan Elkan Baggott pantas mendapat perhatian khusus,” tulis Dan Hargraves, dikutip Senin (4/3/2024).

“Saya pikir keduanya sangat baik dalam bertahan hari ini, terutama yang pertama yang harus berpindah ke bek kanan dengan cukup cepat,” lanjutnya.