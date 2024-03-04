Manchester United Kena Comeback di Etihad Stadium, Ini Kata Erik ten Hag

MANCHESTER United meraih hasil negatif pada pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Setan Merah kalah 1-3 pada lawatan mereka ke markas Manchester City, Etihad Stadium, Minggu (3/3/2024) malam WIB.

Manchester United bermain cukup baik di babak pertama. Mereka bahkan sempat memberikan kejutan dengan unggul lebih dulu lewat gol cepat Marcus Rashford di babak pertama.

Namun, tim tuan rumah berhasil terus menggempur pertahanan Setan Merah setelah gol tersebut. Alhasil, gawang Andre Onana harus kejebolan tiga gol di babak kedua.

Usai pertandingan, Erik ten Hag merasa permainan timnya tetap layak diapresiasi. Terlebih mereka punya peluang menang setelah unggul lebih dulu di babak pertama.

"Saya pikir itu adalah penampilan yang bagus secara keseluruhan. Kami unggul 1-0 dan kami memiliki momen setelahnya untuk mencetak gol kedua," ujar Ten Hag dilansir dari laman fourfourtwo, Senin (4/3/2024).