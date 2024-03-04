Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Kena Comeback di Etihad Stadium, Ini Kata Erik ten Hag

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |04:59 WIB
Manchester United Kena Comeback di Etihad Stadium, Ini Kata Erik ten Hag
Manchester United kalah 1-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER United meraih hasil negatif pada pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Setan Merah kalah 1-3 pada lawatan mereka ke markas Manchester City, Etihad Stadium, Minggu (3/3/2024) malam WIB.

Manchester United bermain cukup baik di babak pertama. Mereka bahkan sempat memberikan kejutan dengan unggul lebih dulu lewat gol cepat Marcus Rashford di babak pertama.

Namun, tim tuan rumah berhasil terus menggempur pertahanan Setan Merah setelah gol tersebut. Alhasil, gawang Andre Onana harus kejebolan tiga gol di babak kedua.

 BACA JUGA:

Usai pertandingan, Erik ten Hag merasa permainan timnya tetap layak diapresiasi. Terlebih mereka punya peluang menang setelah unggul lebih dulu di babak pertama.

"Saya pikir itu adalah penampilan yang bagus secara keseluruhan. Kami unggul 1-0 dan kami memiliki momen setelahnya untuk mencetak gol kedua," ujar Ten Hag dilansir dari laman fourfourtwo, Senin (4/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/14/51/1655773/jekate-running-series-2025-resmi-dimulai-jelajahi-jakarta-lewat-kategori-5k-dan-10k-lpc.jpg
JEKATE Running Series 2025 Resmi Dimulai: Jelajahi Jakarta Lewat Kategori 5K dan 10K
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/isa_warps.jpg
Timnas Putri Indonesia Dibantai Vietnam, Sepak Bola Gagal Bawa Pulang Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement