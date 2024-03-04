5 Penyebab Manchester United Kalah 1-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Aksi Ciamik Phil Foden

Phil Foden jadi pahlawan kemenangan Man City atas Man United di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)

LIMA penyebab Manchester United kalah 1-3 dari Manchester City di Liga Inggris akan menjadi pembahasan kali ini. Kedua tim saling berhadapan di Etihad Stadium, Minggu (3/3/2024) pada pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024.

Setan Merah sempat unggul lebih dulu di babak pertama lewat aksi Marcus Rashford. Sementara tim tuan rumah bangkit dengan menyarangkan tiga gol di babak kedua.

Berikut lima penyebab Manchester United kalah 1-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2023-2024

5. Kalah Penguasaan Bola





Manchester United memang sempat memberikan kejutan dengan unggul di babak partama. Namun setelahnya Setan Merah hanya menjadi bulan-bulanan tuan rumah.

Hal itu terbukti pada statistik penguasaan bola dari kedua tim. Manchester City berhasil melakukan penguasaan bola hingga 74% atas Setan Merah.

4. Sulit Ciptakan Peluang





Manchester United cenderung hanya mengandalkan serangan balik untuk menciptakan peluang ke gawang The Citizens. Namun, momen itu juga cukup jarang terjadi mengingat Manchester City benar-benar mendominasi penguasaan bola.

Pasukan Erik ten Hag bahkan tercatat hanya mampu melepaskan satu tembakan ke arah gawang. Sementara Man City berhasil menciptakan 27 peluang dengan delapan tembakan ke arah gawang.