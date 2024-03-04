Manchester City Kalahkan Manchester United, Pep Guardiola Puji Permainan Phil Foden

MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola memuji permainan anak-anak asuhannya usai berhasil meraih kemenangan atas Manchester United pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Salah satu pujian khusus ia tunjukkan untuk Phil Foden yang tampil luar biasa pada laga kali ini.

Gelandang 23 tahun itu mencetak dua gol ke gawang Manchester United. Berkat kontribusinya, The Citizens berhasil comeback 3-1 setelah sempat teringgal lebih dulu dari Setan Merah.

“Musim ini adalah momentum untuknya. Ya, saya rasa dia (Phil Foden) adalah salah satu yang terbaik," ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Man City, Senin (4/3/2024).

Guardiola rupanya sudah yakin Phil Foden akan menjadi pembeda permainan timnya saat menjamu Manchester United. Sang pelatih melihat pemainnya itu tampil luar biasa sejak sesi latihan.

“Saya selalu merasa dia akan mencetak gol, di sesi latihan saya merasakan itu. Sekarang dia memenangkan pertandingan. Untuk menjadi kelas dunia Anda harus memenangkan pertandingan. Dia hidup untuk bermain sepak bola.

“Dia selalu mencetak gol dan sekarang dia memenangkan pertandingan. Di Bournemouth dia luar biasa. Hari ini dia melewatkan beberapa peluang di babak pertama dan menjadi sedikit cemas. Tapi dia kembali dengan sangat baik di babak kedua," ujar Guardiola lagi.