Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Kalahkan Manchester United, Pep Guardiola Puji Permainan Phil Foden

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |04:39 WIB
Manchester City Kalahkan Manchester United, Pep Guardiola Puji Permainan Phil Foden
Phil Foden jadi pahlawan kemenangan Man City atas Man United di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola memuji permainan anak-anak asuhannya usai berhasil meraih kemenangan atas Manchester United pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Salah satu pujian khusus ia tunjukkan untuk Phil Foden yang tampil luar biasa pada laga kali ini.

Gelandang 23 tahun itu mencetak dua gol ke gawang Manchester United. Berkat kontribusinya, The Citizens berhasil comeback 3-1 setelah sempat teringgal lebih dulu dari Setan Merah.

 

“Musim ini adalah momentum untuknya. Ya, saya rasa dia (Phil Foden) adalah salah satu yang terbaik," ujar Guardiola dilansir dari laman resmi Man City, Senin (4/3/2024).

Guardiola rupanya sudah yakin Phil Foden akan menjadi pembeda permainan timnya saat menjamu Manchester United. Sang pelatih melihat pemainnya itu tampil luar biasa sejak sesi latihan.

“Saya selalu merasa dia akan mencetak gol, di sesi latihan saya merasakan itu. Sekarang dia memenangkan pertandingan. Untuk menjadi kelas dunia Anda harus memenangkan pertandingan. Dia hidup untuk bermain sepak bola.

“Dia selalu mencetak gol dan sekarang dia memenangkan pertandingan. Di Bournemouth dia luar biasa. Hari ini dia melewatkan beberapa peluang di babak pertama dan menjadi sedikit cemas. Tapi dia kembali dengan sangat baik di babak kedua," ujar Guardiola lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655709/biliar-indonesia-panen-medali-di-sea-games-2025-dua-perak-dan-satu-perunggu-lmb.webp
Biliar Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025: Dua Perak dan Satu Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Kerja Keras Bantu Sassuolo Tahan Imbang AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement