Bukan Manchester United, Zinedine Zidane Buka Peluang Tangani 3 Tim Ini

RUMOR kembalinya Zinedine Zidane menjadi pelatih kian kencang terdengar dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini ada tiga tim yang dikaitkan dengan juru taktik asal Prancis tersebut.

Dilansir dari laman Sportbible, Minggu (3/3/2024), Zidane kabarnya paling memungkinkan untuk merpat ke klub Prancis, Marseille atau kembali ke Real Madrid.

Menariknya, Manchester United tidak masuk dalam klub yang akan ditangani sang pelatih. Padahal, rumor Zidane untuk menjadi pelatih baru Setan Merah cukup sering terdengar.

Mantan rekan setim Zidane di Real Madrid, Thomas Gravesen mengatakan dirinya sempat membicarakan hal tersebut dengan sang pelatih. Grevesen pun membenarkan rumor yang beredar.

“Saya berbicara dengan Zidane di Madrid dua tahun lalu dan dia mengatakan kepada saya bahwa hanya ada tiga peran yang ingin dia terima. Dan mereka adalah Marseille, Madrid, dan tim Prancis,” ujar Thomas Gravesen.

"Kami berada di Madrid dua tahun lalu dan dia mengatakan hal itu kepada saya. Saya juga bertanya kepadanya apakah dia bersedia melatih lagi. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa ada kemungkinan salah satu dari ketiganya,” ujarnya lagi.