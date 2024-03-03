Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Keturunan Ini Sering Dipanggil ke Timnas Belanda U-21, Kecil Peluang Timnas Indonesia Naturalisasi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |06:26 WIB
5 Pemain Keturunan Ini Sering Dipanggil ke Timnas Belanda U-21, Kecil Peluang Timnas Indonesia Naturalisasi
Pemain Keturunan Indonesia, Million Manhoef. (Foto: Instagram/million.m_)
A
A
A

ADA 5 pemain keturunan Indonesia yang sering dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda U-21. Lantas, apakah nama-nama tersebut akan terus menjadi andalan Federasi Sepakbola Belanda (KNBV) untuk memperkuat Timnas Belanda senior?

Jika itu benar, maka peluang Timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa kelima pemain keturunan itu dipastikan tertutup. Sebab KNVB tampaknya enggan untuk melepaskan kelima pemain berdarah Belanda-Indonesia tersebut untuk dinaturalisasi.

Kelima pemain yang dimaksud adalah Dani van den Heuvel (Leeds United U-21), Neraysho Kasanwirjo (Rapid Vienna), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Million Manhoef (Stoke City), Ryan Flamingo (FC Utrecht). Saat ini, kelima pemain tersebut dipanggil KNVB untuk memperkuat Timnas Belanda U-21 untuk laga uji coba dan kualifikasi Euro U-21 2025.

Nama-nama pemain di atas bisa dikatakan sudah menjadi andalan KNVB di Timnas Belanda U-21. Tentu hal tersebut membuka peluang kelima pemain keturunan Indonesia itu untuk memperkuat tim senior Belanda ke depannya.

Million Manhoef

Jika itu benar, maka KNVB seakan membentengi pemain terbaiknya agar tidak sampai pindah kewarganegaraan dan membela timnas dari negara lain. Tentunya hal itu menjadi kabar buruk untuk PSSI.

Sebab saat ini PSSI pun tengah gencar melakukan naturalisasi pemain, terutama pemain asal Belanda. Tak dapat dipungkiri, ada banyak pemain keturunan Indonesia-Belanda yang berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI agar memperkuat Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/51/1655375/catat-tanggalnya-timnas-voli-putra-indonesia-siap-bertanding-di-ajang-sea-games-2025-di-mnctv-ixi.jpg
Catat Tanggalnya, Timnas Voli Putra Indonesia Siap Bertanding di Ajang SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_futsal_indonesia_jadwal.jpg
Live MNCTV! Timnas Futsal Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025 Kick Off Jam Berapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement