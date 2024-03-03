5 Pemain Keturunan Ini Sering Dipanggil ke Timnas Belanda U-21, Kecil Peluang Timnas Indonesia Naturalisasi

ADA 5 pemain keturunan Indonesia yang sering dipanggil untuk memperkuat Timnas Belanda U-21. Lantas, apakah nama-nama tersebut akan terus menjadi andalan Federasi Sepakbola Belanda (KNBV) untuk memperkuat Timnas Belanda senior?

Jika itu benar, maka peluang Timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa kelima pemain keturunan itu dipastikan tertutup. Sebab KNVB tampaknya enggan untuk melepaskan kelima pemain berdarah Belanda-Indonesia tersebut untuk dinaturalisasi.

Kelima pemain yang dimaksud adalah Dani van den Heuvel (Leeds United U-21), Neraysho Kasanwirjo (Rapid Vienna), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Million Manhoef (Stoke City), Ryan Flamingo (FC Utrecht). Saat ini, kelima pemain tersebut dipanggil KNVB untuk memperkuat Timnas Belanda U-21 untuk laga uji coba dan kualifikasi Euro U-21 2025.

Nama-nama pemain di atas bisa dikatakan sudah menjadi andalan KNVB di Timnas Belanda U-21. Tentu hal tersebut membuka peluang kelima pemain keturunan Indonesia itu untuk memperkuat tim senior Belanda ke depannya.

Jika itu benar, maka KNVB seakan membentengi pemain terbaiknya agar tidak sampai pindah kewarganegaraan dan membela timnas dari negara lain. Tentunya hal itu menjadi kabar buruk untuk PSSI.

Sebab saat ini PSSI pun tengah gencar melakukan naturalisasi pemain, terutama pemain asal Belanda. Tak dapat dipungkiri, ada banyak pemain keturunan Indonesia-Belanda yang berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI agar memperkuat Timnas Indonesia.