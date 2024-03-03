Kualifikasi Piala Dunia 2026: Vietnam Dapat Kabar Buruk Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Vietnam akan lebih dulu bertamu ke SUGBK pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram Timnas Vietnam)

HANOI – Kabar buruk datang dari Timnas Vietnam jelang laga kontra Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu gelandang andalannya, Que Ngoc Hai dikabarkan masih belum pulih dari cedera menjelang laga tersebut.

Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia dalam dua pertandingan lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga pertama akan berlangsung di kandang Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 21 maret 2024.

Kemudian, The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- akan menjamu Indonesia di My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024 mendatang. Timnas Vietnam mendapatkan kabar buruk karena Que Ngoc Hai masih dilanda cedera.

Menurut laporan Soha VN, pemain berusia 30 tahun itu sudah bertemu oleh pelatih Philippe Troussier. Setelah pertemuan itu, Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) juga mengabarkan bahwa kondisi Que masih mengkhawatirkan.

“Pelatih Troussier dari tim Vietnam bertemu dengan Que Ngoc Hai untuk menilai kesembuhannya, namun menurut pengumuman terbaru dari VFF, kemampuan Que Ngoc Hai untuk pulih masih belum terjamin,” tulis laporan Soha VN, dikutip pada Sabtu (2/3/2024).

Que sebelumnya sudah absen dalam beberapa agenda penting Timnas Vietnam, termasuk Piala Asia 2023. Selain itu, Que juga tercatat absen dalam tiga pertandingan terakhir klubnya Binh Duong FC di Liga Vietnam.