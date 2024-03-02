Menggila di Liga 1 2023-2024, Stefano Lilipaly Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam?

MENGGILA di Liga 1 2023-2024, Stefano Lilipaly dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan mengumumkan 27 pemain yang dipersiapkan tampil melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

Sesuai jadwal, para pemain yang dipanggil akan tiba di Jakarta pada 17 April 2024. Harapannya, seluruh pemain yang dipanggil sudah gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia pada 18 April 2024.

Berhubung winger andalan Shin Tae-yong seperti Witan Sulaeman (Bhayangkara FC) dan Egy Maulana Vikri (Dewa United) sedang under perform, ada peluang Stefano Lilipaly (Borneo FC) dipanggil ke Timnas Indonesia.

Secara statistik di Liga 1 2023-2024, Stefano Lilipaly merupakan pemain lokal dengan koleksi gol dan assist terbanyak. Stefano Lilipaly mengoleksi 11 gol dan 16 assist.

Di daftar top skor sementara Liga 1 2023-2024, Stefano Lilipaly menempati posisi tujuh. Ia terpaut lima gol dari top skor yang dipegang Alex Martins (Dewa United) dan David da Silva (Persib Bandung).