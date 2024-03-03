Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gilbert Agius Pede PSIS Semarang Menang Lawan Persik Kediri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |16:03 WIB
Gilbert Agius <i>Pede</i> PSIS Semarang Menang Lawan Persik Kediri
Gilbert Agius percaya diri PSIS Semarang menang lawan Persik Kediri (Foto: PSIS Semarang)
MAGELANG – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, optimistis menatap laga kontra Persik Kediri pada pekan ke-27 Liga 1 2023-2024. Ia percaya diri anak asuhnya bisa meraih kemenangan kendati mengakui Macan Putih tengah dalam performa terbaiknya.

Laskar Mahesa Jenar akan menjamu Persik Kediri di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Minggu (3/3/2024) pukul 19.00 WIB. Laga yang penting bagi kedua tim yang saat ini tengah bersaing merebutkan zona Championships Series.

Gali Freitas sempat membawa PSIS Semarang memimpin 1-0 atas Dewa United (Foto: Instagram/@psisofficial)

PSIS saat ini berada di posisi empat dengan koleksi 43 poin dan terpaut dua angka saja dari Persib Bandung yang berada di urutan dua. Sementara Persik menempati posisi enam dan hanya berjarak tiga angka dari sang lawan.

Jelang bentrokan penting itu, PSIS kehilangan beberapa pilarnya seperti Gian Zola, Gali Freitas, dan Rizky Darmawan. Namun demikian, Agius tak risau dengan kondisi tersebut dan optimistis tim besutannya bisa mengamankan poin penuh kontra Persik.

“Persiapan sama seperti pertandingan sebelumnya. Ya memang situasi kadang seperti ini, ada pemain yang akumulasi maupun sakit,” ujar Agius, dipetik dari situs resmi PSIS, Minggu (3/3/2024).

“Persiapan juga sedikit sulit karena kami akhir-akhir ini banyak melakukan perjalanan akibat jadwal yang cukup padat. Namun kami harus tetap percaya diri untuk bisa menampilkan permainan terbaik dan menang,” sambung pria kelahiran Malta itu.

Agius sadar kalau Persik sedang dalam performa terbaiknya. Ia mengatakan skuad Macan Putih adalah salah satu kompetitor untuk menempati posisi empat besar Liga 1 musim ini.

