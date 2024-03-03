Persebaya Surabaya vs PSS Sleman: Paul Munster Ingin Bajul Ijo Amankan 3 Poin!

SURABAYA - Sudah dua laga Persebaya Surabaya selalu hanya membawa pulang satu poin di laga Liga 1 2023-2024. Tentu pelatih Persebaya, Paul Munster tak mau hal buruk itu terus berlanjut, karenanya ia meminta para pemainya untuk terus meningatkan kualitas permainan agar bisa segera memetik kemenangan.

Terdekat, Persebaya akan melawan PSS Sleman di laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Bagi tim berjuluk Bajul Ijo itu, kemenahgan atas laga melawan PSS bisa menghindarkan mereka dari zona degradasi.

Sebab jarak Persebaya kian dekat dengan Arema FC di posisi 15 klasemen sementara. Tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini hanya berselisih dua poin dari Arema FC. Makanya modal kemenangan di laga kandang menjadi penting bagi skuad Persebaya Surabaya.

Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengakui pentingnya laga menjamu PSS Sleman di kandang sendiri Minggu sore ini. Karena di posisi klasemen sementara, Bajul Ijo belum sepenuhnya aman dari zona degradasi, maka ia memberikan motivasi khusus ke pemainnya.

"Kita harus maju terus, kita sudah pasang standar tertentu dalam latihan, dan kita akan fokus sepenuhnya ke laga berikutnya," ucap Paul Munster, sebelum pertandingan, dikutip Minggu (3/3/2024).

Berkaca pada performa tim Bajul Ijo di laga melawan PSM Makassar dinilai mulai ada peningkatan. Maka ia ingin anak asuhnya terus menunjukkan performa terbaiknya di setiap pertandingan.

"Laga sebelumnya kita menunjukkan peningkatan secara perlahan dan kita ingin para pemain kembali bugar juga yang bisa membantu tim. Di laga selanjutnya lawan PSS Sleman, kita akan maju terus, selalu menatap ke depan, kita tidak boleh menengok ke belakang tentu saja," ujar pelatih berkebangsaan Irlandia Utara ini.