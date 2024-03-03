Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sempat Absen karena Cedera, Pemain Asing Persebaya Surabaya Robson Duarte Siap Tampil Hadapi PSS Sleman

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |04:23 WIB
Sempat Absen karena Cedera, Pemain Asing Persebaya Surabaya Robson Duarte Siap Tampil Hadapi PSS Sleman
Pemain asing Persebaya Surabaya, Robson Duarte (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA - Kabar baik didapat Persebaya Surabaya jelang laga kontra PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Bajul Ijo bakal kembali diperkuat satu pemain asingnya, Robson Duarte usai sempat absen di laga terakhir melawan PSM Makassar.

Robson Duarte memang sebelumnya absen karena kurang fit kondisinya sehingga ia hanya berada di bangku cadangan. Robson memang berubah menjadi andalan lini serang Persebaya Surabaya. Sejak didatangkan di bursa transfer paruh musim Liga 1, pesepakbola berusia 30 tahun itu sudah bermain di 7 laga terakhirnya, dengan jumlah menit bermain 630 menit.

Robson memang baru mencetak satu gol, tapi perannya di lini serang Persebaya bersama Bruno Moreira cukup terasa membahayakan lawannya. Pergerakannya di sisi kanan sering kali merepotkan lawan.

Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengatakan, kondisi Robson Duarte memang perlahan telah membaik. Bahkan Robson sudah berlatih reguler dengan tim sejak Jumat kemarin usai pulih dari sakitnya.

"Perlahan kondisinya membaik dan dia mulai berlatih. Tetapi dia akan membaik setahap demi setahap, hari demi hari dia menunjukkan peningkatan. Dia sangat penting untuk persiapan laga berikutnya nanti, karena kondisinya bakal lebih buruk (jika dimainkan lawan PSM). Jadi, kita melakukan keputusan yang tepat," ujar Paul Munster, sebelum pertandingan melawan PSS Sleman.

Pelatih berkebangsaan Irlandia Utara ini memastikan bila kondisi pemain asal Brazil ini terus membaik, maka Robson akan mengisi satu starting line-up. Sebab Robson dibutuhkan usai Persebaya memutuskan kontrak Song Ui-young di lini serang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/11/1655527/timnas-futsal-putri-ke-semifinal-sea-games-luis-estrela-puji-perjuangan-pemain-dyz.webp
Timnas Futsal Putri ke Semifinal SEA Games, Luis Estrela Puji Perjuangan Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/pelatih_liverpool_arne_slot_mencoret_mohamed_salah.jpg
Mohamed Salah Berdamai dengan Arne Slot jelang Liverpool vs Brighton
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement