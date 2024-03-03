Sempat Absen karena Cedera, Pemain Asing Persebaya Surabaya Robson Duarte Siap Tampil Hadapi PSS Sleman

SURABAYA - Kabar baik didapat Persebaya Surabaya jelang laga kontra PSS Sleman pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Bajul Ijo bakal kembali diperkuat satu pemain asingnya, Robson Duarte usai sempat absen di laga terakhir melawan PSM Makassar.

Robson Duarte memang sebelumnya absen karena kurang fit kondisinya sehingga ia hanya berada di bangku cadangan. Robson memang berubah menjadi andalan lini serang Persebaya Surabaya. Sejak didatangkan di bursa transfer paruh musim Liga 1, pesepakbola berusia 30 tahun itu sudah bermain di 7 laga terakhirnya, dengan jumlah menit bermain 630 menit.

Robson memang baru mencetak satu gol, tapi perannya di lini serang Persebaya bersama Bruno Moreira cukup terasa membahayakan lawannya. Pergerakannya di sisi kanan sering kali merepotkan lawan.

Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengatakan, kondisi Robson Duarte memang perlahan telah membaik. Bahkan Robson sudah berlatih reguler dengan tim sejak Jumat kemarin usai pulih dari sakitnya.

"Perlahan kondisinya membaik dan dia mulai berlatih. Tetapi dia akan membaik setahap demi setahap, hari demi hari dia menunjukkan peningkatan. Dia sangat penting untuk persiapan laga berikutnya nanti, karena kondisinya bakal lebih buruk (jika dimainkan lawan PSM). Jadi, kita melakukan keputusan yang tepat," ujar Paul Munster, sebelum pertandingan melawan PSS Sleman.

Pelatih berkebangsaan Irlandia Utara ini memastikan bila kondisi pemain asal Brazil ini terus membaik, maka Robson akan mengisi satu starting line-up. Sebab Robson dibutuhkan usai Persebaya memutuskan kontrak Song Ui-young di lini serang.