Merasa Dicurangi saat Kalah 0-1 dari Liverpool, Petinggi Nottingham Forest Kejar-Kejar Wasit!

KERICUHAN sempat terjadi di laga Nottingham Forest vs Liverpool pada pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Salah satu petinggi Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, memprotes keputusan wais hingga masuk ke pinggir lapangan di menit-menit akhir.

Kejadian itu bermula dari gol Darwin Nunez ke gawang Nottingham Forest. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya, tapi para staf kepelatihan Nottingham memprotes keputusan wasit untuk gol tersebut.

Akibatnya, wasit memberikan kartu kuning untuk para staf pelatih Nottingham Forest. Salah satu asisten pelatih, Steven Reid bahkan diusir keluar karena dianggap protes berlebihan.

Kericuhan itu kemudian diperparah dengan masuknya Evangelos Marinakis ke lapangan. Salah satu petinggi Nottingham Forest itu juga terlihat tidak senang dengan kepempimpinan wasit di laga tersebut.

Pertandingan antara Nottingham Forest melawan Liverpool sendiri berlangsung seru sejak awal. Tim tamu yang mendominasi sejak awal kesulitan untuk mencetak gol.