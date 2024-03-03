Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Merasa Dicurangi saat Kalah 0-1 dari Liverpool, Petinggi Nottingham Forest Kejar-Kejar Wasit!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |06:22 WIB
Merasa Dicurangi saat Kalah 0-1 dari Liverpool, Petinggi Nottingham Forest Kejar-Kejar Wasit!
Petinggi Nottingham Forest, Evangelos Marinakis (Foto: Sportbible)
A
A
A

KERICUHAN sempat terjadi di laga Nottingham Forest vs Liverpool pada pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Salah satu petinggi Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, memprotes keputusan wais hingga masuk ke pinggir lapangan di menit-menit akhir.

Kejadian itu bermula dari gol Darwin Nunez ke gawang Nottingham Forest. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya, tapi para staf kepelatihan Nottingham memprotes keputusan wasit untuk gol tersebut.

 

Akibatnya, wasit memberikan kartu kuning untuk para staf pelatih Nottingham Forest. Salah satu asisten pelatih, Steven Reid bahkan diusir keluar karena dianggap protes berlebihan.

Kericuhan itu kemudian diperparah dengan masuknya Evangelos Marinakis ke lapangan. Salah satu petinggi Nottingham Forest itu juga terlihat tidak senang dengan kepempimpinan wasit di laga tersebut.

Pertandingan antara Nottingham Forest melawan Liverpool sendiri berlangsung seru sejak awal. Tim tamu yang mendominasi sejak awal kesulitan untuk mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/51/1655429/sea-games-2025-janice-tjen-moncer-tim-tenis-putri-indonesia-raih-emas-ke28-ctd.jpg
SEA Games 2025: Janice Tjen Moncer, Tim Tenis Putri Indonesia Raih Emas ke-28Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_futsal_putri_indonesia_lolos_ke_semifinal_s.jpg
Luis Estrela Ungkap Kunci Timnas Futsal Putri Indonesia Lolos Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement