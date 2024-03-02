Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Puji Ivar Jenner meski Timnya Kalah

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |21:53 WIB
Shin Tae-yong Puji Ivar Jenner meski Timnya Kalah
Shin Tae-yong menonton Ivar Jenner langsung di Belanda (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
BREDA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji penampilan Ivar Jenner meski gagal membawa Jong FC Utrecht menang. Ia diketahui bermain penuh dalam pertandingan Jong FC Utrecht vs NAC Breda.

Jong FC Utrecht menelan kekalahan dari NAC Breda 1-3 di Rat Verlegh Stadion, Breda, Belanda pada Sabtu (2/3/2024) dini hari WIB. Tiga gol untuk tuan rumah dicatatkan oleh Boyd Lucassen (42’), Patriot Sejdiu (59’), dan Oldrup Jensen (66’).

Shin Tae-yong menyaksikan Ivar Jenner (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Sementara, Jong FC Utrecht membalaskan lewat satu gol Lynden Edhart (64’). Shin menonton langsung pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sedang berada di Belanda untuk memantau anak asuhnya yang bermain di sana.

Shin pun melihat langsung penampilan Ivar yang bermain penuh dalam pertandingan tersebut. Pelatih berusia 53 tahun itu memuji permainan sang gelandang meski pun gagal membawa timnya menang.

“Setelah tiba di Belanda, istirahat sejenak dan berkendara selama 1 jam 40 menit,” tulis Shin dalam unggahan di akun Instagram pribadinya (@shintaeyong7777), dikutip pada Sabtu (2/3/2024).

“Menonton pertandingan Ivar. Meskipun kami kalah, Ivar bermain dengan baik sepanjang pertandingan. Cuacanya sangat dingin,” sambungnya.

