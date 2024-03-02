Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Valencia vs Real Madrid: Jude Bellingham Kembali Perkuat Los Blancos!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |12:26 WIB
Valencia vs Real Madrid: Jude Bellingham Kembali Perkuat Los Blancos!
Jude Bellingham kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

KABAR baik datang untuk kubu Real Madrid jelang melawan Valencia di Liga Spanyol 2023-2024. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengonfirmasi Jude Bellingham sudah pulih dari cedera sehingga bisa memperkuat Los Blancos -julukan Real Madrid.

Jude Bellingham harus absen di tiga laga Real Madrid di semua kompetisi, setelah mengalami cedera pergelangan kaki. Meski kehilangan pemain berusia 20 tahun tersebut, El Real sukses mendapat dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Jude Bellingham

Sementara itu, Carlo Ancelotti mengatakan Jude Bellingham sudah pulih 100 persen dari cedera. Kendati demikian, ia menjelaskan mantan pemain Borussia Dortmund itu belum banyak berlatih bersama pemain lainnya usai sembuh dari cedera.

“Dia (Jude Bellingham) dalam kondisi 100%. Dia belum terlalu banyak berlatih bersama tim, tetapi dia telah melakukan semua yang dia perlukan secara individu," kata Carlo Ancelotti dikutip dari laman resmi Real Madrid, Sabtu (2/3/2024).

