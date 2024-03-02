2 Pemain Chelsea Diragukan Tampil saat Hadapi Brentford, The Blues Merana?

2 pemain Chelsea diragukan tampil saat hadapi Brentford dalam laga pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Salah satunya ada Thiago Silva.

Kabar ini diungkap sang pelatih langsung, Mauricio Pochettino. Dia mengakumasih meragukan Thiago Silva dan Marc Cucurella tampil menjaga lini pertahan The Blues -julukan Chelsea.

Thiago Silva sudah absen memperkuat Chelsea di lima laga terakhir di semua kompetisi akibat mengalami cedera. Sedangkan Marc Cucurella, dia sudah menepi sejak Desember 2023 usai menjalani operasi engkel.

"Kami perlu menilai dia (Thiago Silva) dan Marc Cucurella. (Saya) masih ragu-ragu, namun mungkin saja mereka bisa dilibatkan dalam skuad. Dua kabar baik. Mereka akan memungkinkan untuk masuk ke dalam skuad," kata Mauricio Pochettino, dikutip dari Football London, Sabtu (2/3/2024).

Sementara itu, Mauricio Pochettino memastikan Christopher Nkunku dipastikan tidak akan bermain bersama Chelsea untuk beberapa pertandingan. Sebab, penyerang asal Prancis itu mendapat cedera hamstring.

"Saya pikir dia (Christopher Nkunku) mengalami masalah pada hamstringnya dan kita akan lihat dalam beberapa minggu apakah dia bisa kembali tersedia. Tapi ya, sekarang dia sedang melakukan pemulihan," jelas Pochettino.