HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Sosok Mantan Terindah Cristiano Ronaldo yang Bikin Georgina Rodriguez Cemburu

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:23 WIB
Ini Sosok Mantan Terindah Cristiano Ronaldo yang Bikin Georgina Rodriguez Cemburu
Georgina Rodriguez pernah cemburu berat gara-gara tingkah Cristiano Ronaldo (Foto: Instagram/@georginagio)
INI sosok mantan terindah Cristiano Ronaldo yang bikin Georgina Rodriguez cemburu. Pasalnya, kedua manusia itu terlihat akrab saat bertemu lagi di sebuah acara.

Hubungan asmara mega bintang Cristiano Ronaldo dengan sang kekasih, Georgina Rodriguez, memang tak pernah lepas dari sorotan. Mulai dari isu perselisihan hingga putus selalu menyelimuti keduanya.

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez

Namun faktanya, keduanya tak pernah benar-benar putus. Sejak menjalin hubungan asmara pada 2016, Ronaldo dan Georgina tampak harmonis dan selalu menunjukan potret kemesraan mereka bersama di sosial media.

Namun di balik kemesraan itu, rupanya tersimpan fakta lain di mana Georgina adalah seorang pencemburu. Ia bahkan tidak ragu memperlihatkan rasa cemburunya kendati tengah disorot kamera.

Salah satunya adalah saat Cristiano Ronaldo bertemu dengan salah seorang mantan pacarnya, Rita Pereira, di acara penghargaan MTV yang digelar di Seville, Spanyol pada 2019. Dalam acara itu, CR7 datang bersama kekasihnya.

Namun di saat yang sama, Rita juga hadir pada acara tersebut. Mantan pacar yang dikabarkan menjalin hubungan dengan CR7 pada 2008 hingga 2010 itu kemudian berlari menghampiri Ronaldo.

Pada saat itu, pemain bintang yang kini membela klub Arab Saudi itu pun banyak berbincang dengan sang mantan dan sedikit mengabaikan kekasihnya sendiri. Saat Rita menyadari kehadiran Georgina, ia menyapanya dan memperkenalkan diri.

