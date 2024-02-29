Putus dari Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Dapat Rumah Mewah di Madrid Seluas 8.600 Meter!

Georgina Rodriguez dapat rumah mewah di Madrid jika putus dari Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/@georginagio)

JIKA putus dari Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez bakal tetap kaya seperti sekarang. Menurut laporan Daily Mail, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez telah membuat perjanjian pra-nikah, meski keduanya belum resmi menikah.

Andai nantinya mereka putus atau bercerai, Cristiano Ronaldo memiliki kewajiban memberikan 100.000 euro atau setara Rp1,7 miliar per bulan kepada Georgina Rodriguez. Tak sampai di situ yang didapatkan Georgina Rodriguez.

Menurut sumber yang sama, Georgina Rodriguez akan mendapatkan rumah mewah Cristiano Ronaldo yang berada di La Finca, Madrid, Spanyol. Meski sudah meninggalkan Real Madrid sejak 2018, Cristiano Ronaldo masih memiliki rumah mewah di Madrid yang luasnya mencapai 8.600 meter!

Dalam film dokumentar yang pernah dibuat, Georgina Rodriguez pernah membuat pengakuan lucu. Ketika pertama kali diajak Cristiano Ronaldo ke rumahnya, Georgina Rodriguez sempat tersesat.

Bahkan hanya untuk jalan dari dapur ke ruang tamu, Georgina Rodriguez tersesat hingga 30 menit lamanya! Satu hal yang pasti, uang dan rumah di atas hanya sebatas perjanjian semata.

Sejauh ini, hubungan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez yang terjalin sejak November 2016 masih bertahan. Menjalin hubungan sejak 2016, Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez telah dikaruniai dua orang anak, yakni Alana Martina (2017) dan Bella Esmeralda (2022).