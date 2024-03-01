Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Klaim Timnas Indonesia Bisa Masuk Pot 1 Drawing Piala AFF 2024, Ini Penyebabnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |16:58 WIB
Media Vietnam Klaim Timnas Indonesia Bisa Masuk Pot 1 Drawing Piala AFF 2024, Ini Penyebabnya!
Duel Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam bisa terjadi di Piala AFF 2024. (Foto: REUTERS)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, mengklaim Timnas Indonesia bisa masuk pot 1 di Piala AFF 2024. Penilaian di atas muncul karena menurut Soha.vn, penentuan pot drawing Piala AFF 2024 berdasarkan performa di dua edisi terakhir (2020 dan 2022).

Sekadar diketahui, Piala AFF 2024 akan dilangsungkan akhir tahun nanti. Sementara itu pada 21 Mei 2024 dilangsungkan drawing Piala AFF 2024 di Hanoi, Vietnam.

Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2024. (Foto: REUTERS)

Sebelum melakukan drawing, AFF akan membagi tim peserta ke dalam lima pot, yang mana masing-masing potnya berisikan dua negara. Menurut Soha, AFF menjadikan pencapaian dalam dua edisi terkini sebagai tolok ukur penentuan posisi di pot drawing.

Timnas Thailand sudah pasti menempati pot 1 karena berstatus juara Piala AFF 2020 dan 2022. Sementara itu, satu slot lagi diperebutkan Timnas Indonesia dan Vietnam.

Hal itu karena Timnas Indonesia dan Vietnam mencetak pencapaian yang sama dalam dua edisi terakhir. Pada 2020, Timnas Indonesia runner-up dan Vietnam menembus semifinal.

Dua tahun berselang, sebaliknya terjadi. Timnas Indonesia menembus semifinal, sedangkan Vietnam finis runner-up.

