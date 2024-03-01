Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Iri Timnas Indonesia Naik Jet Pribadi ke Vietnam: Indonesia Diistimewakan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |16:24 WIB
Media Vietnam Iri Timnas Indonesia Naik Jet Pribadi ke Vietnam: Indonesia Diistimewakan!
Timnas Indonesia akan menggunakan jet pribadi saat terbang ke Vietnam. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, iri Timnas Indonesia naik jet pribadi ke Vietnam. Soha mengatakan Timnas Indonesia mendapatkan keistimewaan jelang bentrok dengan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertemu Vietnam sebanyak dua kali pada 21 dan 26 Maret 2024. Pertemuan pertama tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Timnas Indonesia akan berduel dengan Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

(Timnas Indonesia akan berduel dengan Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)

Pagi harinya, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung terbang ke Vietnam. Menurut ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, Timnas Indonesia akan terbang ke Hanoi pada Jumat, 22 Maret 2024 menggunakan jet pribadi.

Di sisi lain, Timnas Vietnam diprediksi hanya akan menggunakan pesawat komersial bersama penumpang reguler. Kemungkinan besar, skuad Timnas Indonesia yang diprediksi lebih dulu tiba di Hanoi ketimbang personel Timnas Vietnam.

Jika kondisi ini terjadi, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan praktis lebih diuntungkan. Sebab, secara kondisi fisik, mereka jauh lebih baik ketimbang Vietnam yang menjalani penerbangan lebih jauh.

“Aksi miliarder, Timnas Indonesia mendapat keistimewaan di rangkaian laga melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

Halaman:
1 2
      
