HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Vietnam, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Lewati Malaysia dan Filipina pada April 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |11:29 WIB
Kalahkan Vietnam, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Lewati Malaysia dan Filipina pada April 2024!
Ranking FIFA Timnas Indonesia terdongkrak jika dua kali menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: REUTERS)
JIKA mengalahkan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024, Timnas Indonesia berpotensi langsung melewati Malaysia dan Filipina di ranking FIFA April 2024. Lantas, bagaimana perhitungannya.

Setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia naik empat posisi di ranking FIFA dari peringkat 146 ke 142 dunia. Skuad asuhan Shin Tae-yong menempati peringkat 142 dunia dengan 110,17 angka.

Ranking FIFA Timnas Indonesia pelan-pelan menanjak. (Foto: REUTERS)

Ranking FIFA Timnas Indonesia pelan-pelan menanjak. (Foto: REUTERS)

Seperti yang sudah disebut di atas, Timnas Indonesia selanjutnya akan bersua Vietnam yang menempati peringkat 115 dunia. Jika menang atas Vietnam layaknya di Piala Asia 2023, ranking FIFA Timnas Indonesia bakal terdongkrak.

Satu kemenangan atas Vietnam bernilai 15,37 poin. Hal itu berarti jika dua kali menang, Timnas Indonesia mendapatkan 30,74 angka. Andai perolehan poin itu yang didapat, Timnas Indonesia menembus 1,103.4 poin di ranking FIFA.

Koleksi angka itu sudah cukup untuk melewati Filipina yang kini menempati peringkat 139 dunia degan 1,086.17 angka. The Azkals –julukan Filipina– bakal mengalami penurunan posisi yang lebih drastis lagi, mengingat dirpediksi akan kalah dari Irak dalam dua pertemuan yang berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024.

