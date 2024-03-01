Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapan Jay Idzes Debut Bareng Timnas Indonesia?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |10:59 WIB
Kapan Jay Idzes Debut Bareng Timnas Indonesia?
Jay Idzes hampir pasti debut di laga Timnas Indonesia vs Vietnam pada Maret 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

KAPAN Jay Idzes debut bersama Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Pada Desember 2023, ada dua pemain keturunan yang resmi mendapatkan paspor Indonesia, Justin Hubner dan Jay Idzes.

Sebagai pemain yang telah memulai proses naturalisasi sejak 2022, Justin Hubner menjadi WNI lebih dulu. Alhasil, ia dapat ikut serta memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Jay Idzes resmi mendapatkan paspor Indonesia pada 28 Desember 2023. (Foto: PSSI)

(Jay Idzes resmi mendapatkan paspor Indonesia pada 28 Desember 2023. (Foto: PSSI)

Berbeda dengan Justin Hubner, Jay Idzes baru memulai proses naturalisasi pada 2023. Pemain klub Serie B, Venezia, ini baru mengambil sumpah kewarganegaraan dan resmi menjadi WNI pada 28 Desember 2023 atau ketika pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 sudah ditutup.

Karena itu, Jay Idzes tidak dapat tampil di Piala Asia 2023. Lantas, kapan Jay Idzes akan debut bersama Timnas Indonesia?

Perlu digarisbawahi, keputusan kapan seorang pemain akan melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia semuanya ada di tangan sang pelatih, Shin Tae-yong. Namun, melihat jadwal Timnas Indonesia pada tahun 2024 ini, besar kemungkinan Jay Idzes akan dipanggil dan diikutsertakan dalam dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam.

Pertandingan menghadapi The Golden Star Warriors sendiri akan digelar dalam dua leg. Leg pertama digelar pada 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Halaman:
1 2
      
