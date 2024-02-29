Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Diisukan Gabung JDT Gara-Gara Ini

PEMAIN Timnas Indonesia Jay Idzes diisukan gabung Johor Darul Ta’zim (JDT) gara-gara diikuti agen pemain yang kerap membawa pesepakbola gabung klub asal Malaysia tersebut, Kiko Insa. Kabar itu diungkapkan akun TikTok @sepakbola_16.

“Banyak info yang gw dapat, @jaydizes mau diambil JDT, aduh. Plis siapa aja kalian yang baca ini, bilangin sama Jay jangan mau dibeli JDT Malaysia. Aduh ngaco aja ini klub latah banget sih, nanti rusak lagi kariernya (Jay Idzes),” tulis akun di atas, sembari menunjukan tanda Jay Idzes telah difollow Kiko Insa.

(Kiko Insa follow IG Jay Idzes. (Foto: instagram/@kikoinsabohigues)

Kiko Insa merupakan mantan pesepakbola berdarah Spanyol yang dinaturalisasi oleh Malaysia. Di pengujung karier sepakbolanya pada 2010, mantan bek Arema FC ini memilih menjadi pemain agen pemain.

Banyak pesepakbola yang dibawa Kiko Insa ke JDT, salah satunya pesepakbola asal Indonesia, Syahrian Abimanyu. Karena itu, akun di atas khawatir Jay idzes tergiur dengan kibasan uang dari JDT.

Terlebih, JDT memang kerap mendatangkan pesepakbola top bergaji tinggi. Beberapa di antaranya Fernando Forestieri, Bergson hingga bek Timnas Indonesia berdarah Spanyol, Jordi Amat.

Sekarang harapannya, Jay Idzes terus berkarier di Eropa. Tempaan level tinggi di Eropa bakal meningkatkan kemampuan Jay Idzes yang kini berstatus bek andalan klub Serie B, Venezia.