Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Diisukan Gabung JDT Gara-Gara Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |21:32 WIB
Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Diisukan Gabung JDT Gara-Gara Ini
Jay Idzes bakal gabung JDT? (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Jay Idzes diisukan gabung Johor Darul Ta’zim (JDT) gara-gara diikuti agen pemain yang kerap membawa pesepakbola gabung klub asal Malaysia tersebut, Kiko Insa. Kabar itu diungkapkan akun TikTok @sepakbola_16.

“Banyak info yang gw dapat, @jaydizes mau diambil JDT, aduh. Plis siapa aja kalian yang baca ini, bilangin sama Jay jangan mau dibeli JDT Malaysia. Aduh ngaco aja ini klub latah banget sih, nanti rusak lagi kariernya (Jay Idzes),” tulis akun di atas, sembari menunjukan tanda Jay Idzes telah difollow Kiko Insa.

Kiko Insa follow IG Jay Idzes. (Foto: instagram/@kikoinsabohigues

(Kiko Insa follow IG Jay Idzes. (Foto: instagram/@kikoinsabohigues)

Kiko Insa merupakan mantan pesepakbola berdarah Spanyol yang dinaturalisasi oleh Malaysia. Di pengujung karier sepakbolanya pada 2010, mantan bek Arema FC ini memilih menjadi pemain agen pemain.

Banyak pesepakbola yang dibawa Kiko Insa ke JDT, salah satunya pesepakbola asal Indonesia, Syahrian Abimanyu. Karena itu, akun di atas khawatir Jay idzes tergiur dengan kibasan uang dari JDT.

Terlebih, JDT memang kerap mendatangkan pesepakbola top bergaji tinggi. Beberapa di antaranya Fernando Forestieri, Bergson hingga bek Timnas Indonesia berdarah Spanyol, Jordi Amat.

Sekarang harapannya, Jay Idzes terus berkarier di Eropa. Tempaan level tinggi di Eropa bakal meningkatkan kemampuan Jay Idzes yang kini berstatus bek andalan klub Serie B, Venezia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Venezia FC JDT Timnas Jay Idzes
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/11/1654535/jelang-laga-perdana-sea-games-2025-luis-estrela-tegaskan-ambisi-juara-timnas-futsal-putri-indonesia-qbc.webp
Jelang Laga Perdana SEA Games 2025, Luis Estrela Tegaskan Ambisi Juara Timnas Futsal Putri Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/masniari_wolf_lengkapi_raihan_emas_indonesia_di_ca.jpg
Masniari Wolf Lengkapi Raihan Emas Indonesia di Cabor Renang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement