Jay Idzes dan Justin Hubner Berebut Status Pemain Timnas Indonesia Pertama yang Tampil di 5 Kompetisi Top Eropa!

Jay Idzes berpeluang menjadi pemain pertama Timnas Indonesia yang main di Serie A. (Foto: Instagram/@jayidzes)

JAY Idzes dan Justin Hubner berebut status pemain Timnas Indonesia pertama yang tampil di 5 kompetisi top Eropa. Jika melihat kondisi sekarang, dua pemain ini yang paling berpotensi merealisasikannya.

Mengutip dari laman resmi UEFA, lima kompetisi top Eropa saat ini ditempati Inggris, Spanyol, Italia, Jerman dan Prancis. Justin Hubner saat ini mentas bersama tim muda Wolverhampton Wanderers (Inggris).

(Justin Hubner menuju promosi ke tim senior Wolverhampton. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

Bek 20 tahun ini berstatus kapten Wolverhampton Wanderers U-21. Ia sudah turun dalam 12 laga Premier League 2 2023-2024 dengan koleksi empat gol.

Jumlah gol ini masuk kategori tinggi, mengingat Justin Hubner berposisi sebagai pemain belakang. Berkat performa apiknya bersama tim Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner sudah disertakan ke bench tim senior Wolverhampton Wanderers saat bertandang ke markas Arsenal di lanjutan Liga Inggris 2023-2024 pada awal Desember 2023.

Jika tampil konsisten, hanya masalah waktu bagi Justin Hubner untuk menembus skuad senior Wolverhampton Wanderers, sekaligus menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang mentas di Premier League.

Bagaimana dengan Jay Idzes? Bek andalan Venezia ini dalam trek tepat mengantarkan sang tim promosi ke Serie A 2024-2024.