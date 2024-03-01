Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Penampakan Ranking FIFA Timnas Indonesia di Dunia, Asia dan ASEAN: Masih di Bawah Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |10:45 WIB
Begini Penampakan Ranking FIFA Timnas Indonesia di Dunia, Asia dan ASEAN: Masih di Bawah Malaysia!
Timnas Indonesia kini menempati peringkat 142 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

BEGINI penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia di dunia, Asia dan ASEAN (Asia Tenggara) akan diulas Okezone. Pada 15 Februari 2024, FIFA mengumumkan ranking terbaru mereka.

Dalam rilis ranking yang dikeluarkan, Timnas Indonesia menempati peringkat 142 dunia. Timnas Indonesia naik empat posisi setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia kini menempati peringkat 142 dunia. (Foto: REUTERS)

Timnas Indonesia kini menempati peringkat 142 dunia. (Foto: REUTERS)

Di bawah asuhan Shin Tae-yong, ranking FIFA Timnas Indonesia terus menanjak. Awalnya atau ketika pertama kali Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia di laga kompetitif pada Juni 2021, skuad Garuda berada di peringkat 173 dunia.

Sekarang atau hampir tiga tahun berlalu, Timnas Indonesia naik 31 peringkat. Timnas Indonesia berpeluang naik posisi lagi bulan ini, jika dua kali menang atas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024.

Jika melihat ranking FIFA atau dunia saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat 142 dunia. Bagaimana jika menghitung wakil-wakil Asia saja?

Dari 46 negara di Asia, Timnas Indonesia menempati peringkat 27. Timnas Indonesia berada satu strip dari Turkmenistan di peringkat 26 Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
