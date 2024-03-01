Potensi Ragnar Oratmangoen Perkuat Timnas Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2026, Sumardji: Tunggu Saja Nanti!

Ragnar Oratmangoen dalam tahap proses naturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

POTENSI Ragnar Oratmangoen perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 terus mencuri perhatian. Tetapi, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, enggan memberi banyak informasi terkait hal itu. Dia hanya meminta para pencinta sepakbola Indonesia untuk bersabar.

Ya, hadirnya pemain naturalisasi terbaru untuk Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yakni Ragnar Oratmangoen masih menjadi teka-teki. Pasalnya, winger yang sedang memperkuat klub kasta tertinggi Liga Belanda, Fortuna Sittard, itu masih belum resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Kendati demikian, Sumardji mengatakan pencinta sepakbola Indonesia harus menunggu Ragnar Oratmangoen untuk memperkuat skuad Garuda. Ia menjelaskan pendaftaran pemain akan ditutup pada 13 Maret, tetapi reses Ragnar Oratmangoen akan berlangsung pada 5 Maret 2024.

"Penutupan pendaftaran 13 Maret, tunggu saja nanti. Jadwalnya (reses) itu tanggal 5 (Maret) kalau enggak salah ya," kata Sumardji di Jakarta, Kamis 29 Februari 2024.

Sumardji menyebut anggot Exco PSSI, Arya Sinulingga, yang lebih mengetahui proses pemain naturalisasi. Namun, ia mengatakan materi pemain untuk menghadapi Tiimnas Vietnam tak berbeda jauh dengan Piala Asia 2023.

"Kalau soal naturalisasi bagian mas Arya, saya bagian terima. Enggak berbeda jauh (dengan Piala Asia 2023), tunggu saja nanti tanggal 17 Maret," jelas Sumardji.

Ragnar Oratmangoen sendiri sudah diperkenalkan PSSI untuk menjadi pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu pun bisa bermain di posisi penyerang utama, winger kanan, dan kiri serta gelandang serang.

Tak ayal, kehadirannya bisa memberi pengaruh besar ke permainan Timnas Indonesia. Apalagi, di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda mengincar hasil manis.