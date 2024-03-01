Menggila di Liga 2 2023-2024, Beto Goncalves Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Vietnam?

Beto Goncalves bisa menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia di laga kontra Timans Vietnam. (Foto: Instagram/@betogoncalves9)

MENGGILA di Liga 2 2023-2024, waktunya Beto Goncalves dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang berkualitas.

Penyerang-penyerang yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia bermain di bawah ekspektasi. Bahkan catatan gol mereka bersama sang klub musim ini jauh dari kata baik.

(Dimas Drajad belum menunjukan kelasnya bersama Timnas Indonesia)

Dendy Sulistyawan baru mencetak satu gol, Dimas Drajad (3) dan Hokky Caraka (4). Sekalinya ada penyerang yang sanggup mengemas delapan gol di Liga 1 2023-2024, Raamdhan Sananta, tenaganya justru jarang diandalkan Shin Tae-yong.

Bagaimana dengan Rafael Struick? Mengambil statistik dari tim senior ADO Den Haag, penyerang 20 tahun itu gagal mencetak satu gol pun dalam empat pertandingan.

Sembari menunggu penyerang keturunan Grade A yang disebut-sebut tengah didekati PSSI, apakah Shin Tae-yong berani membuat anomali dengan memanggil penyerang gaek PSBS Biak, Beto Goncalves?

Sejak menangani Timnas Indonesia pada awal 2020, Shin Tae-yong pantang memanggil penyerang berdarah Brasil ini. Padahal, Beto Goncalves memiliki catatan gol yang mumpuni ketika memperkuat Timnas Indonesia.