Roberto De Zerbi Diklaim Pelatih yang Ideal untuk Manchester United

ROBERTO De Zerbi dirasa menjadi sosok yang ideal untuk menukangi Manchester United. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan pelatih Tottenham Hotspur, Tim Sherwood.

De Zerbi menjadi salah satu nama yang cukup hangat diperbincangkan. Pelatih asal Italia itu dilaporkan masuk dalam radar beberapa klub besar Eropa seperti Bayern Munchen, Liverpool, Barcelona, dan bahkan Man United.

Sherwood menjadi salah satu pengagum berat De Zerbi. Pelatih berusia 44 tahun itu dirasa benar-benar memiliki kepemimpinan yang baik sehingga mampu mengontrol para pemainnya di Brighton and Hove Albion.

“De Zerbi adalah salah satu manajer favorit saya. Dia sepertinya benar-benar mengganggu,” kata Sherwood, dilansir dari Football Italia, Jumat (1/3/2024).

“Itulah pujian terbesar yang bisa saya berikan kepadanya. Dia menginginkan ini dan dia menginginkan itu. Itu sebabnya orang-orang takut padanya. Tapi menurutku dia adalah yang teratas,” sambung pria asal Inggris itu.

Sherwood terpukau dengan cara De Zerbi menyulap Brighton menjadi tim yang ciamik. Ia menyarankan Setan Merah untuk segera mendatangkan pelatih asal Italia tersebut karena dirasa sangat ideal. Di sisi lain, ia tidak melihat Erik Ten Hag akan bertahan di Man United.