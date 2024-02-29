Menagih Janji Presiden FIFA Jadikan Piala AFF sebagai Agenda Resmi FIFA, Timnas Indonesia Siap Tempur!

MENAGIH janji presiden FIFA, Gianni Infantino, menjadikan Piala AFF sebagai agenda resmi FIFA akan diulas Okezone. Jika Piala AFF dimasukkan ke dalam agenda resmi FIFA, Timnas Indonesia merupakan calon kuat juara. Kok bisa?

Gianni Infantino menyaksikan laga leg II final Piala AFF 2022 yang mempertemukan Thailand vs Vietnam pada awal Januari 2023. Kelar pertandingan, pria kelahiran Swiss itu berjanji akan memasukkan Piala AFF ke dalam agenda resmi FIFA.

(Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir)

“Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang,” kata Gianni Infantino mengutip dari Zing News.

Saat ini di Asia ada dua turnamen yang masuk agenda resmi FIFA, yakni Piala Asia dan Piala Arab FIFA. Jika Piala AFF menjadi turnamen ketiga yang masuk ke dalam kalender FIFA, Timnas Indonesia praktis diuntungkan.

Sebab dengan begitu, Timnas Indonesia dapat diperkuat pemain-pemain terbaiknya. Sekadar diketahui, ketika sebuah turnamen masuk ke dalam agenda FIFA, klub-klub wajib melepas sang pemain jika mendapat panggilan tim nasional.

Andai saja Gianni Infantino memasukkan Piala AFF ke agenda resmi FIFA sejak 2024, Timnas Indonesia berpotensi besar memenangkan trofi pertamanya di ajang dua tahun ini. Hal itu karena pemain-pemain top bakal bergabung dengan skuad Garuda jika tidak mengalami cedera.