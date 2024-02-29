Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Drawing Piala AFF 2024 Resmi Dirilis, Timnas Indonesia Segrup Thailand?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |11:22 WIB
Jadwal Drawing Piala AFF 2024 Resmi Dirilis, Timnas Indonesia Segrup Thailand?
Drawing Piala AFF 2024 dilangsungkan di Hanoi pada 21 Mei 2024. (Foto: PSSI)
JADWAL drawing Piala AFF 2024 resmi dirilis. Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) di laman resminya mengumumkan drawing Piala AFF 2024 dilangsungkan di Hanoi, Vietnam pada 21 Mei 2024.

“Ofisial drawing Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada 21 Mei 2024 di Hanoi, Vietnam, Okezone mengutip dari laman resmi AFF, Kamis (29/2/2024).

Penampakan logo baru Piala AFF 2024. (Foto: AFF)

Lantas, berapa di pot berapa Timnas Indonesia nantinya? Dalam penentuan pot, AFF menjadikan pencapaian di tiga turnamen terakhir (2018, 2020 dan 2022) sebagai tolok ukur penentuan pot.

Biasanya, AFF membagi 10 kontestan Piala AFF ke dalam lima pot, yang mana masing-masing potnya berisikan dua negara. Pot 1 diisi dua tim unggukan yang hampir pasti ditempati Thailand dan Vietnam.

Vietnam merupakan kampiun Piala AFF 2018, semifinalis Piala AFF 2020 dan runner-up Piala AFF 2022. Sementara Thailand, merupakan semifinalis Piala AFF 2018, serta kampiun Piala AFF 2020 dan 2022.

Pot 2 diprediksi diisi Timnas Indonesia dan Malaysia. Timnas Indonesia tersingkir di fase grup Piala AFF 2018, runner-up Piala AFF 2020 dan semifinalis Piala AFF 2022.

