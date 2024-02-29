Breaking News: Logo Piala AFF 2024 Resmi Dirilis, Timnas Indonesia Siap Juara?

LOGO Piala AFF 2024 resmi dirilis. Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) memiliki alasan kenapa menampilkan logo baru untuk edisi kali ini.

Alasan terkuat karena turnamen berganti nama. Sebelumnya, nama turnamen adalah AFF Mitsubishi Electric Cup. Untuk edisi tahun ini, nama turnamen menjadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup.

(Penampakan logo baru Piala AFF 2024. (Foto: AFF)

“Logo baru ini memberikan identitas visual yang berbeda, terarah, dan bermakna kepada ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hal ini antara lain mencerminkan semangat dan semangat para pencinta sepakbola ASEAN terhadap perhelatan sepakbola terbesar di Asia Tenggara,” kata Presiden AFF, Mayjen Khiev Sameth, Okezone mengutip dari laman resmi AFF, Kamis (29/2/2024).

“Logo baru ini juga untuk mewujudkan solidaritas yang tak terpatahkan, semangat pantang menyerah, budaya yang beragam, dan semangat bersama terhadap sepakbola di wilayah kita,” lanjut pria asal Kamboja ini.

Logo ini didominasi warna putih dengan terdapat trofi Piala AFF di tengah-tengahnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2024?

Jika Piala AFF 2024 masuk agenda resmi FIFA, peluang Timnas Indonesia menjadi juara terbuka lebabr. Sebab, jika Piala AFF 2024 dimasukkan ke dalam kalender FIFA, pelatih Timnas Indonesia dapat memanggil seluruh pemain terbaiknya, termasuk yang merumput di Eropa.