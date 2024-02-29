Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Liga Italia 2023-2024: Makin Tak Terbendung, Simone Inzaghi Minta Inter Milan Tetap Jaga Konsentrasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |10:50 WIB
Liga Italia 2023-2024: Makin Tak Terbendung, Simone Inzaghi Minta Inter Milan Tetap Jaga Konsentrasi
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - Inter Milan makin tidak terbendung di Liga Italia 2023-2024. Terbaru, pasukan Simone Inzaghi berpesta gol ke gawang Atalanta dengan skor 4-0, Kamis (29/2/2024).

Kemenangan itu membuat I Nerazzurri -julukan Inter Milan- makin kokoh di puncak klasemen 69 poin. Tim itu unggul 12 poin dari Juventus yang berada di posisi kedua dengan 57 poin.

Simone Inzaghi mengatakan sangat senang timnya dapat kembali meraih kemenangan dalam ajang itu. Hal itu agar Inter Milan tetap bertahan dalam perebutan gelar juara Liga Italia.

"Ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi kami, diperoleh dengan sebuah banyak hasrat, bermain sangat baik, mencetak 4 gol," kata Simone Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Kamis (29/2/2024).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan timnya jangan terbuai dengan kemenangan itu. Oleh karena itu, Inter Milan harus kembali menunjukkan performa terbaik dalam laga-laga ke depan.

"Kami harus terus seperti ini dengan banyak konsentrasi. Kami harus pandai terus seperti ini sambil menjaga konsentrasi tetap tinggi," katanya.

Halaman:
1 2
      
