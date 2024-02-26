Marc Klok Sebut Skuad Persib Bandung dalam Kondisi Murung Jelang Hadapi PSIS Semarang

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menyebut skuadnya dalam kondisi murung jelang lawan PSIS Semarang. Laga pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa 27 Februari.

Gelandang naturalisasi itu menyebut, kondisi murung diakibatkan kegagalan meraih poin penuh pada laga kontra Barito Putera. Persib sempat unggul lebih dulu melalui David da Silva di menit ke-11. Namun, Alberto Rodriguez mendapatkan kartu merah di menit ke-70.

Unggul jumlah pemain membuat Barito Putera melancarkan serangan bertubi-tubi. Sampai akhirnya, mereka mampu menyamakan kedudukan melalui Yuswanto Aditya di menit ke-90 sekaligus mengubah skor menjadi 1-1.

“Saya tidak senang, semua juga tidak senang. Sedikit tidak beruntung juga setelah kartu merah juga kita menurun. Kami tidak bermain seperti sebelumnya, ini sepakbola,” ungkap Klok di Stadion Sidolig, Bandung, dikutip pada Senin (26/2/2024).

Pemain berusia 30 tahun itu merasa kartu merah tersebut tidak tepat sasaran. Namun, wasit memberikan ganjaran sehingga bek asal Spanyol itu harus meninggalkan lapangan pertandingan.

“Tentu sedih dengan imbang, tapi kami harus ambil sisi positifnya, harus berpikir positif untuk pertandingan ke depan, belajar dari kesalahan,” tegas Klok.

Secara persiapan, Klok mengaku dalam keadaan baik untuk menghadapi PSIS Semarang. Ia berharap kali ini Persib bisa memenangkan pertandingan.