Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Sebut Skuad Persib Bandung dalam Kondisi Murung Jelang Hadapi PSIS Semarang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |00:35 WIB
Marc Klok Sebut Skuad Persib Bandung dalam Kondisi Murung Jelang Hadapi PSIS Semarang
Marc Klok melihat skuad Persib Bandung dalam kondisi murung (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menyebut skuadnya dalam kondisi murung jelang lawan PSIS Semarang. Laga pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa 27 Februari.

Gelandang naturalisasi itu menyebut, kondisi murung diakibatkan kegagalan meraih poin penuh pada laga kontra Barito Putera. Persib sempat unggul lebih dulu melalui David da Silva di menit ke-11. Namun, Alberto Rodriguez mendapatkan kartu merah di menit ke-70.

Barito Putera vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@psbaritoputeraofficial)

Unggul jumlah pemain membuat Barito Putera melancarkan serangan bertubi-tubi. Sampai akhirnya, mereka mampu menyamakan kedudukan melalui Yuswanto Aditya di menit ke-90 sekaligus mengubah skor menjadi 1-1.

“Saya tidak senang, semua juga tidak senang. Sedikit tidak beruntung juga setelah kartu merah juga kita menurun. Kami tidak bermain seperti sebelumnya, ini sepakbola,” ungkap Klok di Stadion Sidolig, Bandung, dikutip pada Senin (26/2/2024).

Pemain berusia 30 tahun itu merasa kartu merah tersebut tidak tepat sasaran. Namun, wasit memberikan ganjaran sehingga bek asal Spanyol itu harus meninggalkan lapangan pertandingan.

“Tentu sedih dengan imbang, tapi kami harus ambil sisi positifnya, harus berpikir positif untuk pertandingan ke depan, belajar dari kesalahan,” tegas Klok.

Secara persiapan, Klok mengaku dalam keadaan baik untuk menghadapi PSIS Semarang. Ia berharap kali ini Persib bisa memenangkan pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652595/hasil-sepak-bola-putra-sea-games-2025-malaysia-bungkam-laos-41-eal.webp
Hasil Sepak Bola Putra SEA Games 2025: Malaysia Bungkam Laos 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Jay Idzes Berkelas! Lini Serang Fiorentina Dibuat Mati Kutu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement