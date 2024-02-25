Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Miskin dengan Prestasi Sepakbola yang Mendunia, Nomor 1 Rajin Tampil di Piala Dunia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |23:28 WIB
5 Negara Miskin dengan Prestasi Sepakbola yang Mendunia, Nomor 1 Rajin Tampil di Piala Dunia
Skuad Timnas Nigeria di Piala Dunia 2022 (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA negara miskin dengan prestasi sepakbola yang mendunia akan mennjadi pembahasan kali ini. Salah satu dari mereka bahkan rutin tampil di ajang Piala Dunia.

Kali ini okezone akan membahas lima negara miskin dengan kekuatan sepakbola yang mendunia. Negara mana saja yang dimaksud? berikut ulasannya

5. Ghana


Ghana menempati peringkat 55 sebagai negara termiskin. Meski demikian, mereka tercatat empat kali lolos ke putaran final Piala Dunia. prestasi terbaik Ghana adalah lolos ke 16 besar Piala Dunia 2006 yang notabene edisi perdana mereka.

Sementara berbicara prestasi mereka di ajang Piala Afrika, Ghana juga terhitung mumpuni. Mereka tercatat empat kali juara Piala Afrika.

4. Pantai Gading


Berikutnya ada Pantai Gading yang masuk dalam daftar negara miskin dengan prestasi sepakbola yang mendunia. Pantai Gading berada di peringkat 56 dunia sebagai negara termiskin.

Namun, mereka baru saja membuktikan diri dengan menjuarai Piala Afrika 2023. Selain itu, Pantai Gading juga pernah tampil sebanyak tiga kali di ajang Piala Dunia

Halaman:
1 2
      
