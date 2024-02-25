Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Bantai Getafe 4-0, Xavi: Hasil Ini Beri Tekanan ke Real Madrid dan Girona!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |08:23 WIB
Barcelona Bantai Getafe 4-0, Xavi: Hasil Ini Beri Tekanan ke Real Madrid dan Girona!
Laga Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, langsung membicarakan gelar juara Liga Spanyol 2023-2024 usai timnya pesta gol ke gawang Getafe. Dia memastikan Barcelona tidak menyerah dalam mengejar gelar juara Liga Spanyol 2023-2024.

Xavi mengatakan kemenangan atas Getafe sangat penting untuk Barcelona saat ini. Sebab, tambahan poin itu membuat Barcelona tetap berada dalam lajur persaingan juara.

Barcelona vs Getafe

"Kami tidak akan menyerah dalam hal gelar Liga Spanyol. Hari ini adalah sebuah langkah maju yang penting. Kami harus tetap percaya sampai akhir," kata Xavi, dilansir dari laman Barcelona, Minggu (25/2/2024).

Xavi menyebut hasil melawan Getafe memberi tekanan kepada pesaingnya dalam memperebutkan gelar juara, yakni Girona dan Real Madrid Sebab, selisih poin antara ketiga tim tidak memiliki perbedaan jauh.

"Hasil hari ini memberikan tekanan pada Girona dan Real Madrid," jelas Xavi.

