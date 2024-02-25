Phil Foden Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Manchester City atas Bournemouth, Guardiola: Pemain Top Kelas Dunia!

PHIL Foden banjir pujian usai jadi pahlawan kemenangan Manchester City atas Bournemouth dalam lajutan Liga Inggris 2023-2024. Salah satunya datang dari sang pelatih, Josep Guardiola, yang menyebut Foden sebagai pemain top kelas dunia.

Guardiola mengatakan Foden bukan hanya sekadar mencetak gol saja dalam laga itu. Namun, pemain tersebut menampilkan performa yang cukup luar biasa sebagai tanda kontribusinya untuk Manchester City.

“Lupakan tentang gol, tentu saja itu penting, tetapi tahukah Anda bagaimana dia bermain?" kata Guardiola, dilansir dari laman Manchester City, Minggu (25/2/2024).

“Bagaimana dia mengendalikan dan mempercepat. Dia sudah menjadi pemain sepakbola kelas atas," tambahnya.

Guardiola mengatakan Foden merupakan pemain yang sarat dengan kualitas. Dia nilai pemain itu terus berkembang seiring berjalannya waktu.

“Sekarang, dia sudah menjadi Phil, pemain top kelas dunia," ucap Guardiola.

“Dia sangat baik. Dia bisa bermain di mana saja, terutama di posisi tengah dan bermain sangat-sangat bagus," sambungnya.