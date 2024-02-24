John Terry Beri Wejangan kepada Pesepakbola Muda yang Ingin Sukses: Contoh Cristiano Ronaldo

LEGENDA hidup Chelsea, John Terry memiliki sedikit wejangan kepada para pesepakbola muda yang ingin menjadi pemain sukses. Menurut Terry, para pemain muda itu menjadikan penggawa Al Nassr, Cristiano Ronaldo sebagai inspirasi.

Terry menyarankan Ronaldo menjadi contoh para pemain muda karena menurutnya CR7 –julukan Ronaldo– telah melakukan banyak hal luar biasa di dunia sepakbola. Bahkan sampai usianya menginjak 39 tahun.

"Untuk pemain muda mana pun, menurut saya (Ronaldo) adalah contoh utama Anda tentang siapa yang harus dicontoh. Melakukan apa yang dia lakukan di usianya adalah menakjubkan," kata John Terry, dikutip dari Goal International, Sabtu (24/2/2024).

Mantan kapten Chelsea itu memuji megabintang asal Portugal tersebut karena sang pemain tampil konsisten bersama Faris Najd -julukan Al Nassr- pada usianya yang hampir kepala empat. Sehingga, tak heran jika John Terry menyarankan para pesepakbola muda untuk mencari inspirasi dari CR7.

Buktinya, Cristiano Ronaldo telah mengakhiri tahun kalender 2023 dengan sangat baik di level klub maupun tim nasional. Tercatat, legenda Manchester United dan Real Madrid itu menjadi pencetak gol terbanyak dunia 2023 dengan 54 gol untuk klub dan negaranya.