Ketum PSSI Erick Thohir Disebut Sudah Video Conference dengan Pemain Keturunan Grade A, Siapa Dia?

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir disebut sudah melakukan video conference (VC) dengan pemain keturunan Grade A. Pemain tersebut nantinya akan segera dinaturalisasi untuk dapat memperkuat Timnas Indonesia, lantas siapa dia?

Berdasarkan laporan dari akun instagram @futboll.indonesiaa, Ketum PSSI Erick Thohir sudah melakukan video conference dengan pemain keturunan Grade A yang sayangnya sampai saat ini masih dirahasiakan. Namun, akun @futboll.indonesiaa memastikan sosok tersebut akan segera diumumkan.

“Sudah (jawab @futboll.indonesiaa saat ada yang menanyakan soal kapan Erick Thohir VC dengan pemain keturunan). Tinggal nunggu tanggal mainnya siapa yang bakal diumumin,” ujar @futboll.indonesiaa, dikutip Sabtu (24/2/2024).

Akun @futboll.indonesiaa pun tampaknya memberi sinyal bahwa Erick Thohir sejatinya melakukan VC dengan beberapa pemain keturunan. Dari kegiatan VC tersebut, salah satunya Erick Thohir menghubungi satu pemain Grade A.

“Ada pemain Grade A yang di vc,” lanjut @futboll.indonesiaa.

Sebelumnya memang sudah berhembus kencang Erick Thohir bakal menghubungi pemain Grade A. Kabar itu disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan.