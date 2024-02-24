Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United vs Semen Padang: Naga Gamalama Antusias Hadapi Kabau Sirah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |20:20 WIB
Malut United vs Semen Padang: Naga Gamalama Antusias Hadapi Kabau Sirah
Pelatih Malut United, Imran Nahumarury. (Foto: Media Official Malut United)
A
A
A

PELATIH Malut United, Imran Nahumarury menegaskan pasukannya antusias menghadapi Semen Padang di leg pertama semifinal Liga 2 2023-2024, pada Minggu 25 Februari 2024. Imran menyebut pemainnya sudah berlatih keras untuk bisa memastikan kemenangan di leg pertama tersebut.

"Pemain berlatih dengan kerja keras yang luar biasa. Saya yakin Malut United akan menunjukkan performa terbaik di semifinal,” ujar Imran, dalam konferensi pers usai sesi official training, dikutip Sabtu (24/2/2024).

Begitulah optimisme yang terpancar dari pernyataan pelatih kepala Malut United, Imran Nahumarury, pada sesi jumpa pers, Sabtu (24/2/2024), sehari menjelang pertandingan kontra Semen Padang.

Duel antara Malut United dan Semen Padang merupakan salah satu pertandingan yang tersaji dalam rangkaian semifinal leg I Pegadaian Liga 2 2023-2024. Malut United yang lolos ke semifinal sebagai juara Grup Y di 12 besar akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah saat melawan Tim Kabau Sirah di Stadion Madya, Minggu 25 Februari 2024.

Malut United sudah bersiap melakoni semifinal sejak satu minggu setelah laga terakhir 12 besar melawan Deltras FC. Para pemain dengan antusias menyantap setiap menu latihan yang diberikan pelatih selama masa persiapan tersebut.

Malut United

Menurut coach Imran, antusiasme para pemain selama menjalani latihan itulah yang menumbuhkan keyakinan di skuad Malut United. Laskar Kie Raha yakin bisa menuntaskan misi yang sejak awal ditetapkan, yakni meraih kemenangan.

Kemenangan di leg I menjadi penting bagi Malut United yang dijadwalkan bertamu ke markas Semen Padang pada leg kedua (29/2).

"Semua pemain siap. Dengan persiapan yang berjalan baik, pemain punya peluang besar untuk meraih kemenangan," sambung Imran.

Halaman:
1 2
      
