HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Awalnya Remehkan Justin Hubner Cs di Piala Asia 2023, Pengamat Sepakbola asal Amerika Serikat Kini Bangga Kenakan Jersey Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |14:14 WIB
Awalnya Remehkan Justin Hubner Cs di Piala Asia 2023, Pengamat Sepakbola asal Amerika Serikat Kini Bangga Kenakan Jersey Timnas Indonesia
Pandit asal Amerika Serikat bangga kenakan jersey Timnas Indonesia. (Foto: Youtube/The Give n GO)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola asal Amerika Serikat, Edward Reynoso dan rekannya Soltero sempat membuat pencinta sepakbola Tanah Air geram karena merendahkan dan meremehkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun, kedua pandit itu kini justru bangga mengenakan jersey Garuda karena kagum dengan perjuangan Justin Hubner cs di turnamen yang digelar di Qatar tersebut.

Seperti yang diketahui, Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 itu telah berakhir, yang mana dimenangkan oleh sang tuan rumah usai mengalahkan Yordania 3-1. Selama turnamen itu berlangsung, Reynoso dan Soltero kerap membagikan pandangannya di youtube mereka.

Youtube Reynoso dan Soltero pun sempat viral di Indonesia karena ucapan meremehkan mereka terhadap skuad Garuda. Reynoso berkata Timnas Indonesia hanya sekumpulan anak-anak dan tim terlemah kedua di Piala Asia 2023.

“Mereka (Timnas Indonesia) merupakan tim termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia 24,3 tahun. Mereka ini masih anak-anak, TikToker yang bermain untuk tim ini,” ujar Reynoso, dikutip dari youtube The Give n Go, Kamis (22/2/2024).

Pandit sepakbola Amerika Serikat bangga kenakan jersey Timnas Indonesia

Menariknya, Reynoso dan Soltero langsung menarik ucapannya usai Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di fase grup. Apalagi, Garuda pun berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Reynoso mengaku salah karena sempat meremehkan Timnas Indonesia. Meski pada akhirnya pasukan Shin Tae-yong itu langsung gugur dari 16 besar karena kalah dari Australia, Reynoso dan rekannya tetap memuji penampilan apik Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

