Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Takut Kalah dari Timnas Vietnam Gara-Gara Main di SUGBK

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyebut Timnas Indonesia ketakutan gara-gara menjamu Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam lanjutan matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

The Thao 247 berkata seperti itu karena Timnas Indonesia sudah lama tidak mengalahkan Timnas Vietnam di SUGBK. Dalam tiga laga terakhir antara Timnas Indonesia vs Vietnam di SUGBK, semuanya berakhir imbang.

(SUGBK menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Pertemuan pertama terjadi pada 1997, Vietnam menahan Indonesia di SUGBK dengan skor 2-2 pada babak penyisihan grup SEA Games edisi 19. Kemudian pada Piala AFF 2002, Indonesia kembali bermain imbang dengan Vietnam lewat skor 2-2.

Teranyar, Timnas Indonesia dan Vietnam kembali bertemu di SUGBK pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Saat itu, laga berakhir imbang 0-0.

"Indonesia khawatir akan kalah dari Vietnam karena hal yang tidak diharapkan oleh siapa pun," tulis judul artikel yang dibuat The Thao 247, dikutip Kamis (22/2/2024).

"Pers Indonesia menyebut mereka kurang beruntung saat menjamu Timnas Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno," tambah pernyataan media Vietnam tersebut.