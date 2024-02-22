Melonjaknya Ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 Kali Menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026

RANKING FIFA Timnas Indonesia akan melonjak jika dua kali menang atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Poin dalam penghitungan ranking FIFA yang akan didapat sangat tinggi!

Saat ini, Timnas Indonesia menghuni peringkat 142 ranking FIFA dengan nilai 1.064,01. Tambahan 8,65 poin didapat usai tampil heroik di Piala Asia 2023 dengan melaju hingga 16 besar.

Dalam laga terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam dua kali pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Peluang menambah poin terbuka lebar mengingat skuad Garuda menang 1-0 atas The Golden Stars di fase grup Piala Asia 2023!

Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB. Setelah itu, anak asuh Philippe Troussier gantian menjamu Tim Merah Putih di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Kemenangan sangat dibutuhkan Indonesia yang saat ini menghuni posisi juru kunci di klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka tertinggal lima poin dari Timnas Irak di puncak, dan dua poin dari Vietnam di urutan dua.

Tiga poin akan sangat berharga untuk merebut satu tiket ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, hanya dua tim teratas di setiap grup yang akan melaju ke babak berikutnya, sekaligus mendapat jatah otomatis lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi.