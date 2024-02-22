Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Girang Al Nassr Hantam Al Feiha di 16 Besar Liga Champions Asia 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |06:36 WIB
Cristiano Ronaldo Girang Al Nassr Hantam Al Feiha di 16 Besar Liga Champions Asia 2023-2024
Cristiano Ronaldo girang usai membawa Al Nassr mengalahkan Al Feiha di Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Twitter/@AlNassrFC_EN)
A
A
A

RIYADH - Bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, sukses mencetak satu gol kemenangan Al Nassr 2-0 atas Al Feiha di Liga Champions Asia 2023-2024. Usai membawa timnya lolos ke perempatfinal, CR7 menuliskan kata-kata berkelas.

Pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions Asia 2023-2024 itu digelar di Al Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi, Kamis (22/2/2024) dini hari WIB. Ronaldo mencetak gol terlambat pada menit 86, sementara skor pembuka dicetak oleh Otavio di menit 17.

Al Nassr

Laga berjalan satu arah sejak awal pertandingan saat Al Nassr mendominasi penguasaan bola. Faris Najd tidak perlu menunggu lama untuk memecah kebuntuan saat Otavio menyundul umpan silang sempurna dari Al-Khaibari pada menit ke-17.

Al Nassr berusaha mencari gol kedua setelah turun minum. Ronaldo berhasil mencetak gol, namun terjebak offside setelah salah mengatur waktu larinya sepersekian detik. Empat menit menjelang waktu normal, penyerang asal Portugal itu akhirnya mencatatkan namanya di papan skor.

Kesalahan antisipasi dari kiper Al Feiha, Vladimir Stojkovic, membuat bola jatuh ke kaki Ronaldo, yang dengan mudahnya menceploskan bola ke gawang kosong. Al Nassr pun menang 2-0 (agregat 3-0) setelah di leg pertama anak asuh Luis Castro juga menang 1-0 atas rival domestik mereka.

Ronaldo juga jadi pembeda di leg pertama dengan mencetak gol penentu kemenangan Al Nassr pada menit ke-81. Dini hari tadi, pemain berusia 39 tahun itu sekali lagi terbukti mampu merepotkan bek Al Feiha sepanjang 90 menit.

Halaman:
1 2
      
