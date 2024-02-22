Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Antoine Griezmann Isyaratkan Ingin Bela Timnas Prancis di Olimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |01:10 WIB
Antoine Griezmann Isyaratkan Ingin Bela Timnas Prancis di Olimpiade Paris 2024
Antoine Griezmann siap bela Timnas Prancis di Olimpiade Paris 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Penggawa Atletico Madrid, Antoine Griezmann, memberikan isyarat untuk membela Timnas Prancis di Olimpiade Paris 2024. Griezmann bahkan tak takut kelelahan meski sebelumnya kemungkinan besar juga mentas di Piala Eropa 2024.

Olimpiade Paris 2024, yang berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang, bakal menjadi salah satu ajang yang ditunggu oleh para pesepakbola Prancis. Sebab, mereka menjadi tuan rumah sehingga sangat bertekad untuk mendapat hasil semaksimal mungkin di depan publik sendiri.

Griezmann menjadi salah satu pemain yang sangat ingin membela negaranya di pesta olahraga terakbar di dunia tersebut. Namun, kemungkinan besar dia bakal mentas lebih dulu di Piala Eropa 2024, yang dihelat pada 14 Juni hingga 14 Juli di Jerman, bersama Les Bleus -julukan Timnas Prancis.

Stamina dan fisiknya tentu akan terkuras sangat banyak jika harus tampil dalam dua ajang tersebut secara berurutan. Akan tetapi, dia sama sekali tak mengkhawatirkan kebugarannya asal bisa membela Prancis di Olimpiade Paris 2024.

“Saya akan melakukan segalanya untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Paris. Mengadakan Olimpiade di Paris adalah sesuatu yang luar biasa,” kata Griezmann dilansir dari ESPN, Rabu (21/2/2024).

“Saya mengenal tubuh saya. Kami memiliki fisioterapis tingkat atas dan tidak ada alasan untuk khawatir,” tambahnya.

