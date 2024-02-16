Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emiliano Martinez Siap Tampil Bersama Timnas Argentina U-23 di Olimpiade 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |09:44 WIB
Emiliano Martinez Siap Tampil Bersama Timnas Argentina U-23 di Olimpiade 2024
Kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez jelang laga kontra Timnas Indonesia di FIFA Matcnday (Foto: PSSI)
A
A
A

BIRMINGHAM - Emiliano Martinez siap tampil bersama Timnas Argentina U-23 di Olimpiade 2024. Meski sudah merasakan gelar Piala Dunia, kiper Aston Villa itu mengatakan memenangkan Olimpiade salah satu impiannya dalam kariernya di sepakbola.

Sebelumnya, Javier Mascherano selaku pelatih Timnas Argentina U-23 mengundang Lionel Messi dan Angel Di Maria untuk tampil di Olimpiade 2024 Paris. Namun, kedua pemain tersebut belum memberikan jawaban untuk tampil di Olimpiade.

 

Sementara Emiliano Martinez mengaku tertarik bergabung dengan Lionel Messi dan Angel Di Maria untuk memperkuat Timnas Argentina U-23. Meski sudah merasakan gelar Piala Dunia dan Copa Amerika, tetapi kiper berusia 31 tahun itu mengungkapkan medali emas Olimpiade adalah impian yang belum didapatkannya.

"Jika ada sesuatu yang hilang bagi saya dengan tim nasional (Argentina), itu adalah memenangkan (medali emas) Olimpiade," kata Emiliano Martinez dikutip dari Goal International, Jumat (16/2/2024).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Emiliano Martinez mengaku akan memberikan kesempatan kepada pemain muda Argentina. Namun, hal tersebut akan dilakukannya jika La Albicelestes -julukan Timnas Argentina- kembali memenangkan Copa America.

“Pemain muda selalu membutuhkan kesempatan, dan jika kami tampil baik di Copa America dan memenangkannya, kami harus memberikan kesempatan kepada pemain muda,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
