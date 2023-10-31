Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emiliano Martinez Dicemooh Penonton saat Terima Trofi Yashin 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |09:21 WIB
Emiliano Martinez Dicemooh Penonton saat Terima Trofi Yashin 2023
Emiliano Martinez dicemooh saat menerima penghargaan Trofi Yashin (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)
A
A
A

PARIS - Emiliano Martinez mendapatkan cemoohan saat memenangkan penghargaan trofi Yashin 2023. Namun, kiper Timnas Argentina itu tidak mempemasalahkan cemoohan yang diterimanya dari publik Prancis.

Dibu terpilih sebagai kiper terbaik setelah mengalahkan sembilan kandidat lainnya dalam nominasi Yashin Trophy 2023. Penghargaan itu diberikan dalam Malam Penganugerahan Ballon d'Or 2023 di Theatre du Chatelet, Paris, Prancis, Selasa (31/10/2023).

Emiliano Martinez

Trofi bergengsi bagi penjaga gawang itu didapat Martinez usai mengantar Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Kiper klub Aston Villa itu naik ke panggung untuk memberikan sambutan atas kemenangannya.

Tidak ada masalah saat Dibu naik ke panggung. Namun, saat pemutaran cuplikan penyelamatan terbaiknya di final Piala Dunia 2022, cemoohan mulai terdengar. Legenda Chelsea, Didier Drogba, yang merupakan salah satu pembawa acara sampai harus menenangkan para hadirin.

Diketahui, penyelamatan di menit terakhir itu sangat krusial karena menggagalkan Timnas Prancis juara Piala Dunia 2022. Argentina lalu menang via adu penalti usai bermain 3-3 hingga extra time (2-2 di waktu normal).

“Itu (cemoohan) normal, setelah memenangi Piala Dunia melawan Prancis dan ajangnya diadakan di Prancis. Saya menerimanya sebagai seorang profesional,” kata Martinez, dikutip dari Diario AS, Selasa (31/10/2023).



      
