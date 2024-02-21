Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Thomas Doll soal Persija Jakarta Pindah Kandang ke Bali: Bukan Alasan untuk Tak Main Bagus!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |21:08 WIB
Reaksi Thomas Doll soal Persija Jakarta Pindah Kandang ke Bali: Bukan Alasan untuk Tak Main Bagus!
Thomas Doll kala mendampingi Persija Jakarta berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, bereaksi soal timnya yang harus pindah kandang ke Bali. Dia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh jadi alasan bagi Persija untuk tak main bagus.

Ya, Persija terpaksa pindah kandang ke Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, untuk melakoni dua laga kandang selanjutnya pada pekan ke-25 dan 27 Liga 1 2023-2024. Pertama, mereka menjamu Madura United pada Kamis 22 Februari 2024 dan kemudian menyambut Dewa United pada 2 Maret 2024.

Persija Jakarta

Hal itu terjadi karena Stadion Patriot Candrabhaga yang biasa mereka gunakan sebagai kandang Persija sedang direnovasi. Begitu pula dengan beberapa stadion terdekat lainnya di area Jabotabek.

Selain Macan Kemayoran -julukan Persija, Arema FC dan Persikabo 1973 juga bakal numpang di kandang Bali United tersebut karena alasan yang sama. Alhasil, Riko Simanjuntak dan kolega bakal melakoni tiga laga beruntun di Stadion I Wayan Dipta karena laga tandang kontra Arema FC pada 26 Februari juga akan berlangsung di lokasi yang sama.

Bermain jauh dari rumah, membuat Persija tak akan mendapat dukungan penuh dari JakMania di tribun penonton setelah terakhir kali tampil di depan publik sendiri saat mengalahkan PSS Sleman 1-0 pada 16 Desember 2024. Thomas Doll pun menyayangkan hal itu, tetapi mau tak mau timnya harus menerima kondisi yang ada karena dipaksa oleh situasi.

“Tentu semua pemain lebih senang bermain di stadion sendiri, di hadapan suporter sendiri. Saya pikir, mereka (para suporter) juga sudah menunggu juga, karena pertandingan kandang terakhir kami adalah pada Desember lalu. Sekarang sudah akhir bulan Februari dan mereka belum menyaksikan tim mereka lagi,” kata Doll dalam konferensi pers jelang laga kontra Madura United di Bali, Rabu (21/2/2024).

“Kami memiliki banyak penonton, mereka cinta Persija, mereka juga ingin melihat para pemain juga. Sekarang, mereka hanya bisa menonton melalui televisi dan itu bukan keinginan kami karena memang tidak memungkinkan untuk bermain di Jakarta,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
