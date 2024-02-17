Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam, Philippe Troussier Malah Bicara soal Pensiun

HANOI - Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, berbicara soal kapan akan pensiun dari sepakbola. Hal itu diungkapkan sang juru taktik asal Prancis tersebut jelang laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Saat ini, Timnas Indonesia berada di urutan keempat alias dasar klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan satu poin usai kalah 1-5 dari TImnas Irak dan imbang kontra Timnas Filipina 1-1. Hal itu sungguh disayangkan terutama hasil imbang melawan The Azkals.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 21 Maret 2024. Setelah itu, giliran The Golden Stars yang bakal menjamu tim asuhan Shin Tae-yong itu di Stadion My Dinh, Hanoi pada 26 Maret.

Jelang kedua laga tersebut, Troussier ditanya soal kapan akan pensiun sebagai pelatih. Pada usianya yang telah menginjak 68 tahun, ia mengatakan belum memiliki rencana untuk segera berhenti melatih dan masih menikmati masa-masanya saat ini.

"Saya tidak tahu kapan saya akan berhenti (pensiun sebagai pelatih)," ujar Troussier, dikutip dari Danviet, Sabtu (17/2/2024).

"Mungkin saya akan pingsan tepat di lapangan. Tapi saat ini, aku menikmati hidupku. Saya tidak ingin memaksakan diri dan membuat rencana untuk masa depan," imbuh eks pelatih Timnas Jepang itu.